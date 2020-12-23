В Нижегородской области открылась запись на добровольную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Оставить заявку можно на сайте регионального минздрава, сообщает министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.Сделать это очень просто. Необходимо зайти на сайт минздрава, выбрать раздел «Заявка на вакцинацию от COVID-19» и заполнить небольшую электронную форму, указав свое имя, контактный телефон и категорию работников, к которой вы относитесь.«Будьте внимательны с контактнои информациеи . На ее основе будет проходить приглашение в пункты вакцинации»,- предупреждает Мелик-Гусейнов.Пока прививки от ковида доступны только для медицинских и социальных работников, учителей и волонтеров – все они могут записаться на процедуру уже сейчас. Массовая вакцинация для всех остальных начнется ориентировочно в конце января 2021 года. Она будет бесплатной.«Несколько позже появится возможность записаться и другим категориям. Будем сообщать дополнительно», - подчеркнул министр.Каждому нижегородцу, сделавшему прививку от коронавируса, будет выдаваться персональныи сертификат с датами вакцинации, памяткои поведения и особенностями наблюдения за своим состоянием.По данным минздрава, на ближайшие три месяца запланирована поставка в Нижегородскую область нескольких десятков тысяч доз прививок. Вакцинация от COVID-19 будет проходить в 32 прививочных пунктах региона.«Все точки обеспечены оборудованием для холодовои цепи (температурныи режим транспортировки и хранения вакцины от завода-изготовителя до пункта вакцинации -18С). Все медики прошли необходимое обучение», - подчеркнули в министерстве.