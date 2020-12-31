Нижегородцев приглашают увидеть 3D-инсталляцию на Дмитриевской башне Нижегородского кремля. Визуальное шоу, состоящее из коротких и красочных сюжетов, будет сопровождаться звуком. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.- Для Нижнего Новгорода проведение мультимедийных шоу стало уже традиционным мероприятием. Особенно это актуально в период пандемии, когда мы не можем допустить большого скопления людей в одном месте, - поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Он отметил, что взглянуть на звуковую 3D-инсталляцию можно будет с разных точек на площади Минина и Пожарского. В новогоднюю ночь проекция будет работать ночь до 05:00, а уже в период с 1 по 10 января - с 18:00 до 01:00.Вся праздничная событийная программа в Нижнем Новгороде разработана с учетом эпидемиологической ситуации.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!