Посмотреть и покрутить штурвалы на гермодверях, примерить противогазы, понять, как фильтруется воздух и как выйти, если основной ход завален – все это непременно заинтересует современную молодежь, уверен историк-любитель из Нижнего Новгорода Дмитрий Учаев. Вот уже несколько лет молодой человек буквально грезит мечтой создать в нашем городе музей гражданской обороны.Пиарщик по образованию, Дмитрий с детства увлекается историей, а последние три года активно изучает «забытую Россию», как он сам это называет: исследует заброшенные деревни Нижегородской области, исчезнувшие старообрядческие скиты и поселения, старые полуразрушенные бункеры. Последние полтора года молодой человек занимается диггерством – исследует подземные убежища и другие объекты. Путешественник даже создал свой блог, где публикует отчеты и фотографии. Дмитрий признался «КП – Нижний Новгород», что идея создать музей гражданской обороны – отнюдь не спонтанное решение.«Я мечтаю об этом уже давно. Хочу открыть музей, в котором можно было бы показать устройство убежища, разместить экспонаты, которые уже есть в наличии. Рассказывать подрастающему поколению и прошлом и поднимать у них из глубины души чувство настоящего патриотизма. Побывать в отреставрированном убежище молодежи, как минимум, было бы интересно. Посмотреть на противогазы, различные приборы, увидеть плакаты, потрогать все руками», - поделился Дмитрий.Молодой человек с грустью говорит о том, что вся история гражданской обороны постепенно исчезает.«К сожалению, сейчас никто не хочет сохранять убежища, восстанавливать их или строить новые, - вздыхает Дмитрий. - Никто толком не изучает ГО, и даже в школе этому вопросу отвели последнее место. Как одевать противогаз, какой противогаз подойдет именно тебе, куда бежать в случае ЧС - никто ничего не знает. Я хотел бы сохранить историю гражданской обороны, открыв тематический музей».Сейчас диггер активно собирает экспонаты для будущего музея: что-то находит сам во время своих экспедиций, что-то дарят читатели блога.«Так, недавно один из подписчиков передал мне набор плакатов по ГО и ЧС – все они находятся в идеальном состоянии. Он мог бы их запросто продать, но, узнав об идее с музеем, отдал мне совершенно безвозмездно», - рассказал Дмитрий.«В Нижнем Новгороде достаточно музеев»Нижегородец неоднократно искал поддержки у чиновников, но местные власти его инициативу не поддержали.«Долгое время я пишу письма в администрацию Нижнего Новгорода и получаю от них ответы, которые реально по факту больше похожи на отписки. Мне отвечают, что подобных музеев в таких местах быть не должно, да и вообще в Нижнем Новгороде хватает музеев», - сетует блогер.Помещение, о котором идет речь, находится под стадионом «Динамо» в центре Нижнего Новгорода.«Это бункер КГБ, - уточняет историк-любитель. - Если не ошибаюсь, там был узел связи. В нем сохранились гермодвери, остатки системы вентиляции».В Министерстве культуры «Комсомолке» подтвердили, что разместить музей здесь не представляется возможным.«На данный момент выбранное Дмитрием Учаевым подвальное помещение не приспособлено для создания фондохранилища. Кроме того, пребывание в помещениях указанного объекта в настоящее время может представлять опасность для жизни и не является общественным местом», - подчеркнули в ведомстве.Надежда умирает последнейС идеей открыть музей под стадионом «Динамо» пришлось попрощаться. Дмитрий хоть и расстроился, но руки не опустил. Он подыскал новое помещение – на этот раз на Бору и не под землей.«Это защитное сооружение гражданской обороны, которое имеет отдельный вход и отдельный выход под жилое здание, - рассказал нижегородец. - Оно находится рядом с канатной дорогой – идеальное место с точки зрения туризма. Сооружение рассчитано примерно на 100 человек. Есть самый минимальный набор для антуража: гермодвери, фильтровентиляционные установки, ну а экспонатов у меня уже накопилось достаточно».По его словам, процесс постепенно начал двигаться, надежда открыть музей крепнет с каждым днем.«Сейчас жду, когда это сооружение снимут с баланса Минобороны. Заявление уже написано, но так как все решается через Москву – дело это не быстрое. Документы подготавливали совместно со специалистом ГО и ЧС, так что я думаю, все будет хорошо, нужно только время», - не скрывает оптимистичного настроя Дмитрий.Кстати, в Министерстве культуры Нижегородской области сообщили, что совсем от идеи открыть подобный музей не отказываются.«Мы изучаем опыт московских коллег, открывших музей-бункер («Бункер-703 МИД СССР» - прим.), и рассматриваем варианты создания подобного музея» - заверили чиновники.Мы со своей стороны пожелаем Дмитрию удачи: быть может, в год 800-летия в Нижегородской области станет еще на один музей больше.