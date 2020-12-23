Знаменитую нижегородскую Стрелку предложили переименовать в Александро-Невскую улицу. С таким предложением на первом заседании комитета по увековечению памяти исторических личностей выступили представители Фонда памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая.- О возвращении исторического названия в Нижнем Новгороде заговаривают не первый раз, - напомнил директор фонда Сергей Маков. - Еще в 1995 году, когда массово шло переименование улиц в Нижнем Новгороде, владыка Николай обращался по этому поводу к городским властям, мотивируя это тем, что улица ведет к кафедральному собору и раньше носила его имя.Напомним, в последнее время к этой улице приковано особое внимание. К 800-летию Нижнего Новгорода планируется благоустроить эту улицу и восстановить пакгаузы. А возле самого собора Александра Невского должна появиться скульптура князя.- Сейчас сложились особые обстоятельства: принято решение о размещении памятника Александру Невскому на площади перед храмом, - напомнили представители фонда. - В юбилейный для Нижнего Новгорода год будет отмечаться 800-летие со дня рождения благоверного князя Александра Невского. Переименование улицы позволит заметно проявить отношение нижегородцев к этой исторической личности.Уже известно, что в случае переименования улицы эти изменения затронут около восьми тысяч человек – именно столько проживает на Стрелке. Однако это предложение поддержали не все.- Если мы уберем улицу Стрелка, то не останется ни одного топонима, которое содержит это название. Останется только народное наименование территории, не подкрепленное никаким документом, - отметила глава организации «Нескучный Нижний» Александра Шарова.