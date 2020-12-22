Массовая вакцинация от коронавируса в Нижнем Новгороде: когда начнется и как пройдет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас сделать прививку от коронавируса в Нижегородской области могут только медики, входящие в первую группу риска. Вакцина для них поступила еще в начале декабря. Однако нижегородцев волнует главный вопрос – когда начнется массовая вакцинация от коронавируса в Нижнем Новгороде.

- Пожалуйста, скажите, когда мы, простые люди, сможем сделать прививку от коронавируса. Платно. Так хочется перестать всего и всех бояться, - поинтересовалась у губернатора подписчица alla_tih.

По словам губернатора, ждать нижегородцам осталось недолго. По предварительным данным, массовая вакцинация в Нижнем Новгороде может начаться уже в конце января. Причем она будет совершенно бесплатной.

- Первый приоритет — врачи, второй группой будут учителя и волонтеры, - пояснил Глеб Никитин. - Ну а массовая вакцинация начинается в следующем году, как только мы получим достаточный объем вакцины от наших национальных поставщиков. Кроме того, ожидается, что это будет не одна вакцина, а сразу несколько вакцин разных производителей. По тем планам, которые доводятся до нас, массовая вакцинация начнётся в конце января. И она будет бесплатной.