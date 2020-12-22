Пес и кошка два года жили под дверью квартиры после смерти хозяев в Дзержинске

Малыши спали на коврике под дверью квартиры где раньше жили. Фото: СОЦСЕТИ

Самое настоящее чудо случилось в Дзержинске в преддверии Нового года. Там менее чем за сутки нашлись хозяева для питомцев, которые два года жили под дверью квартиры после смерти своих хозяев. Кошку Муську и песика Кузю за их трогательную преданность уже окрестили «нижегородскими Хатико».

На днях по нижегородским пабликам «Вконтакте» разлетелась новость о том, что в подъезде обычного многоквартирного дома в Дзержинске вот уже два года живут кошка и собака, у которых хозяева то ли умерли, то ли уехали, бросив их на произвол судьбы. Малышей подкармливают соседи, а спят они на коврике под дверью квартиры, в которой раньше жили.

И вот нашлись неравнодушные люди, которые взялись пристроить четвероногих в добрые руки.

«Я увидела их, когда пришла в гости. Сняла видео и выложила в «ТикТок», - рассказала «КП – Нижний Новгород» жительница Дзержинска Елена, которая и занималась пристройством этих ребят.

Видео в «ТикТоке» набрало более 600 тысяч просмотров, однако добрых ручек для сироток так и не нашлось. Тогда было решено разослать крик о помощи по интернет-сообществам «Вконтакте». История про «нижегородских Хатико» со скоростью света разлетелась по интернету, о ней узнали далеко за пределами Нижегородской области: в Москве и Подмосковье, Ленинградской области и других регионах. И вот случилось настоящее чудо: менее чем за сутки хозяин для малышей был найден! Приютить бездомышей вызвалась жительница Дзержинска Юлия. Она живет совершенно в другом конце города, и узнала об этих малышах, как и остальные, - из интернета.

«Ночью мы увидели это объявление, а уже утром их забрали, - рассказала девушка «КП – Нижний Новгород». – У нас уже живут два кота и собака, и теперь наша семья стала еще больше».

Сейчас Муся и Кузя обживаются в новой семье. Фото: СОЦСЕТИ

Юлия сразу же сходила с новоиспеченными питомцами в ветеринарную клинику, где животных осмотрели врачи. У кошки обнаружили инфекционный конъюнктивит, но самый главный сюрприз – она оказалась беременна.

«Стерилизовать Муську сейчас и избавляться таким образом от котят мы не будем. Вот родит – тогда, наверное, уже и сделаем операцию», - говорит Юлия.

Сотни людей, которые были тронуты этой историей, пишут Юлии слова благодарности за ее человечность и доброту. Как здорово, что Муся и Кузя теперь наконец-то обрели новый дом, а вместе с ним тепло и заботу любящих сердец!