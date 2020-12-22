Где покататься на ледянках и ватрушках в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде покататься на ватрушках можно в трех парках. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зима – прекрасное время для любителей активного отдыха. Это пора веселых снежных забав и красных от мороза щек. Можно кататься на коньках, на лыжах или просто лихо скатываться с горы. Но если для первых двух занятий потребуются хоть какие-то навыки, то с последним справится даже новичок.

По данным городской администрации, этой зимой в Нижнем Новгороде будет оборудовано три места для безопасного катания с горок на ватрушках и ледянках. Такие горки находятся в Автозаводском, Сормовском парках, а также в парке им. 1 Мая. Рассказываем подробно, сколько это стоит и как работает прокат.

Автозаводский парк

Здесь на «сухом озере» традиционно оборудовано сразу несколько деревянных горок: поменьше и побольше. По вечерам и в выходные здесь многолюдно, и если не хочется стоять в очереди на горку – можно кататься прямо со склонов, благо места предостаточно. Доступ на горки со своим тюбингом бесплатный, также работает прокат.

Горки в Автозаводском парке. Фото: группа парка "Вконтакте"

Стоимость проката тюбинга: 30 минут – 150 рублей, 1 час – 200 рублей. Тюбинг выдается под залог документа (паспорт, водительское удостоверение) или 2000 рублей

График работы: Понедельник - пятница: с 11:00 до 20:00, выходные: с 10:00 до 20:00

Ограничения: Катание на пластмассовых ледянках с деревянных горок не допускается.

Парк им. 1 Мая

В парке им. 1 Мая горки пока не работают, поскольку для их обустройства не хватает снега. Как только выпадет снег – покататься можно будет на комплексе «Русские горки» и на горке «Айсберг».

Русские горки – это уникальные сооружения, воссозданные с максимальной точностью по российским чертежам 18 века. Доступ сюда платный.

Комплекс "Русские горки" в Парке им. 1 Мая. Фото: сайт парка им. 1 Мая

Комплекс представлен горками различной высоты:

1. Большая – высота 12 метров, длина спуска более 30 метров. Хорошо подходит для взрослых и детей старше 7 лет.

2. Средняя – высота 6 метров, длина спуска более 15 метров. Хорошо подходит для детей от 3 до 6 и для всех, кто еще не решился скатиться с большой горки и хочет потренироваться и подготовиться.

3. Малая – двусторонняя горка для самых маленьких, ее высота не более 3 метров, широкая область ската, спуск выполняется из лесной избушки.

4. Винтовая — 40 метров винтового спуска под углом 50 градусов, от которого захватывает дыхание.

Стоимость: доступ на «Русские горки» платный – даже со своим тюбингом. Однако если вы заплатили за вход и при этом у вас с собой нет ватрушки – ее выдадут уже бесплатно.

Будние дни: дети до 7 лет — 100 рублей, дети старше 7 лет и взрослые — 150 рублей, сопровождение ребенка — 30 рублей

Выходные дни и праздники: дети до 7 лет — 100 рублей, дети старше 7 лет и взрослые — 200 рублей, сопровождение ребенка — 50 рублей.

Горка «Айсберг» - уникальная горка с длинной спуска более 50 метров.

Горка "Айсберг" в парке им. 1 Мая. Фото: парк им. 1 Мая

Стоимость: Прокатиться бесплатно на своей ватрушке здесь можно только по будням с понедельника по четверг. В пятницу, субботу, воскресенье и праздничные дни вход платный: дети до 7 лет — 100 рублей, старше 7 лети взрослые – 150 рублей, сопровождение ребенка 30 рублей. Ватрушка при этом выдается бесплатно.

Сормовский парк

Здесь работают две горки – бесплатная на центральной аллее и платная в новогоднем комплексе.

Горки в Сормовском парке. Фото: группа Сормовского парка "Вконтакте".

Время работы: в будни - с 10:00 до 20:00, в выходные и праздники – с 10:00 до 22:00.

Стоимость: Вход на территорию Новогоднего комплекса – 200 рублей, для детей до 3 лет бесплатно при наличии подтверждающего документа. В стоимость входит посещение деревянных горок и катка.

Прокат ватрушки – 200 рублей за 1 час под залог документа или 2000 рублей.

Правила катания на ватрушке

Тюбинг – одно из самых травмоопасных зимних развлечений. У тюбов нет системы управления и торможения, и этот факт стоит учитывать, так как ватрушка развивает огромную скорость и становится неуправляемой. Во избежание плохих последствий выбирайте для катания только оборудованные спуски с протяженными трассами, где имеется возможность длительного торможения в конце спуска.

На горках с большим количеством народа соблюдайте очерёдность и дистанцию. Запрещено кататься стоя, лёжа, стараться выпрыгнуть из тюба во время движения и разбегаться перед спуском. Опасно садиться на ватрушку вдвоем и уж тем более скреплять тюбы «паровозиком» - так они могут легко перевернуться.

Спасатели напоминают: чтобы катание было безопасным, необходимо удобно устроиться на сиденье, оно должно быть широким и подходить конкретному человеку. Во время скольжения голова должна быть наклонена немного вперёд, а ноги не должны касаться земли. Во время торможения нельзя использовать руки и ноги.

Читайте также: Где бесплатно покататься на коньках в Нижнем Новгороде (подробности).