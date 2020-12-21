Потепление до -3 и пасмурное небо: погода в Нижнем Новгороде на 21-25 декабря Фото: Диля Ахмадишина

После холодов, которыми наградили нас прошедшие выходные, погода в Нижнем Новгороде на ближайшие рабочие будни удивит своим теплом.

21 декабря, в понедельник, синоптики обещают нижегородцам пасмурную и немного снежную погоду. Небольшой снег пройдёт днём и вечером. Температура воздуха в течение суток продержится на отметке -4 градуса. Но ощущаться может как -10. Ветер в Нижнем Новгороде с утра и до ночи будет юго-западный, а его скорость составит от 4,5 до 5,4 метра в секунду. Влажность воздуха может варьировать от 88% до 90%. Атмосферное давление в течение дня будет стабильно на уровне 763-764 миллиметров ртутного столба.

Во вторник, 22 декабря, утро сохранит температуру понедельника, но к вечеру с -4 упадёт до -6. В ночь на среду нам прогнозируют -7 градусов. Ощущаться температура может как все -12-11 вечером и ночью и -8 — утром и днём. Небо в течение суток будет пасмурным, снегопады не ожидаются. Влажность воздуха сохранится на уровне 90%, а атмосферное давление чуть опустится до 760 миллиметров ртутного столба. Ветер также будет юго-западным, но его скорость снизится до около 4 метров в секунду.

23 декабря, в среду, небольшой снег пройдёт только утром. А вот днём, вечером и ночью будет всё так же пасмурно. Атмосферное давление продолжит снижаться и опустится до отметки в 756 миллиметров ртутного столба. Влажность упадёт до 83%. Температура воздуха тоже продолжит опускаться. Утром нижегородцев ожидает -7 градусов, днём — -5, а вечером и ночью — -10-8 градусов. Ощущаться, по прогнозам синоптиков, она может как -15-10 в течение суток. Скорость ветра снизится до 3 метров в секунду утром и 3,6 метра — вечером, а направление он сменит на южное.

В четверг, 24 декабря, начало дня будет пасмурным, а к вечеру нас ожидает небольшой снег. Также к вечеру температура повысится от -9 утром до -3 — ночью. Днём и вечером она продержится на уровне -6-4 градусов. По ощущениям, от -14 к ночи потеплеет до -8. Ветер будет южным в течение суток, его скорость составит 3,6-3,8 метра в секунду. Влажность воздуха будет на отметке 81-85%. А атмосферное давление составит 752-755 миллиметра ртутного столба.

И наконец — пятница, 25 декабря. Окончание рабочей недели порадует снегом. В течение всего дня и вечера снегопад прогнозируют небольшой, но к ночи он усилится. Температура воздуха составит -5-4 градусов в течение суток. Ощущаться будет как -11-10. Ветер с южного сменит направление на юго-восточный. Его скорость достигнет примерно 5 метров в секунду. Влажность воздуха в пятницу будет варьировать от 80% до 85%, а атмосферное давление — от 747 до 751 миллиметра ртутного столба.

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