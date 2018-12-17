2018-12-17T17:34:48+03:00
Около Кремля
Андрей ВОВК

Никитин вошел в Генеральный совет «Единой России», Шанцев покинул Высший совет партии

Все о нижегородской политике в программе «Около Кремля с Андреем Вовком» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FMВсе о нижегородской политике в программе «Около Кремля с Андреем Вовком» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FMФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Все о нижегородской политике в программе «Около Кремля с Андреем Вовком» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM

Никитин вошел в Генеральный совет «Единой России», Шанцев покинул Высший совет партии

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Главный редактор «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде» Андрей Вовк о 18-м съезде партии «Единая Россия», кадровых перестановках в правительстве Нижегородской области, новом председателе транспортной комиссии Думы Нижнего Новгорода и слухах об обысках в доме Елизаветы Солонченко.

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