19 Окт. 10:00 2018-10-19T14:27:30+03:00

Cтартовало голосование за новое имя нижегородского аэропорта – «Тема дня» на 92,8 FM 00:00 00:00

Горячие дискуссии по поводу нового имени для аэропорта «Стригино» продолжаются в Нижнем Новгороде. Общественная палата Нижегородской области предложила горожанам пять вариантов нового имени нижегородского аэропорта, но «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» решила немного расширить этот список. Полученные результаты будут учтены при составлении шорт-листа»! Подробности – в программе «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!