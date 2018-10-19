2018-10-19T14:27:30+03:00
Тема дня - Нижний Новгород
Алексей КАЗАКОВЦЕВДмитрий ЯКОВЛЕВ

Cтартовало голосование за новое имя нижегородского аэропорта

Cтартовало голосование за новое имя нижегородского аэропортаCтартовало голосование за новое имя нижегородского аэропортаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Голосование будет проходить на сайте nnov.kp.ru и в группе «ВКонтакте» с 18 по 25 октября

Cтартовало голосование за новое имя нижегородского аэропорта – «Тема дня» на 92,8 FM

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Горячие дискуссии по поводу нового имени для аэропорта «Стригино» продолжаются в Нижнем Новгороде. Общественная палата Нижегородской области предложила горожанам пять вариантов нового имени нижегородского аэропорта, но «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» решила немного расширить этот список. Полученные результаты будут учтены при составлении шорт-листа»! Подробности – в программе «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

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