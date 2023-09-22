9533 нижегородца пострадали от укусов клещей в 2023 году

Исследование клеща на наличие антигена вируса клещевого энцефалита в лаборатории. Фото: Мария ЛЕНЦ

По состоянию на 21 сентября, в медицинские учреждения Нижегородской области с укусами клещей обратились 9 533 человека. Это на 16% больше уровня аналогичного периода прошлого года, тогда обратившихся за медпомощью было 8 204 человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Случаи присасывания клещей зафиксированы в 48 районах области, восьми районах города Нижнего Новгорода, а также в Дзержинске. Среднемноголетний уровень укусов клещами ниже на 8%.

– В текущем году зарегистрировано шесть случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, – уточнили в ведомстве. – Ещё зафиксировано 96 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), а также один случай заболевания моноцитарного эрлихиоза.

По данным на 21 сентября, прививки от клещевого энцефалита в Нижегородской области сделали 9 472 человека, среди них 1 129 детей.

Одновременно с этим в регионе продолжается акарицидная обработка парков. В общей сложности, в Нижегородской области сейчас обработано 4180,903 га. В настоящее время план перевыполнен на 8,2%.

Напомним, что ещё одним способом защиты от клещей остается индивидуальная защита. Крайне важно правильно одеваться, обрабатывать одежду акарицидными средствами, пользоваться репеллентами и, конечно, осматривать себя на наличие клещей.