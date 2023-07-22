«Шевелился под кожей несколько месяцев»: червя длиной 15 см достали из мошонки у подростка в Нижнем Новгороде

15-сантиметрового червя достали из мошонки у подростка в Нижнем Новгороде. Фото: НОДКБ

В Нижнем Новгороде врачи во время операции достали из мошонки подростка червя длиной 15 сантиметров. Эта жуткая история случилась в детской областной больнице несколько месяцев назад, но известно об этом стало только сейчас.

Как сообщается на странице НОДКБ ВКонтакте, к ним обратился юноша, который пожаловался на болезненное уплотнение, возникшее еще три месяца назад. Пациент рассказал, что бугорок под кожей постепенно увеличивался в размерах: на момент обращения диаметр его составлял 1,5 сантиметра.

Врачи сделали парню УЗИ, на котором увидели кистозную полость с шевелящимся содержимым. Медики сразу догадались о паразитарном происхождении опухоли и положили пациента в хирургическое отделение.

- Уже после удаления новообразования, в разрезе патологического узла обнаружен свёрнутый в клубок и подвижный белый червь длиной около 15 см. После паразитологического исследования установлен диагноз «дирофиляриоз», - рассказали в детской областной больнице.

Нетрудно догадаться, какой шок испытал пациент, узнав, что три месяца ходил с червем в своем теле. К счастью, послеоперационный период прошел без осложнений, и через три месяца после операции на этом месте не осталось и следа.

Как пояснили в больнице, заражение человека этим круглым червем рода Dirofilaria происходит после укуса комаров, зараженных личинками этого паразита. Вообще обычно они поселяются на собаках и диких псовых, но иногда могут паразитировать и на человеке.

Через несколько дней после укуса такого комара на теле появляется уплотнение и зуд, который стихает через какое-то время. Через полгода после укуса паразит достигает максимальных размеров, и человек начинает чувствовать, как он шевелится. При несвоевременном удалении гельминта может происходить развитие абсцесса в месте его локализации.