Нижегородский музей-заповедник «Щёлоковский хутор» начал принимать посетителей. ФОТО: страница Юрия Шалабаева в социальной сети ВКонтакте
Нижегородский музей-заповедник «Щёлоковский хутор» начал принимать посетителей организованными группами по записи. Об этом на своей странице в социальной сети ВКонтакте сообщает мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
– Уникальный нижегородский архитектурно-этнографический музей-заповедник «Щёлоковский хутор» отмечает свой 50-летний юбилей. По стране музеев деревянного зодчества остались единицы, что только повышает ценность нашего, – пишет Юрий Шалабаев.
На территории музея-заповедника находится 15 лучших образцов деревянного зодчества Нижегородской области. Реставраторы и сотрудники музея в подлинном виде восстановили дома, овины, мельницы, баню, колодец и церковь.
Для полноценного благоустройства работа еще продолжается. Но уже сейчас посетители могут увидеть новые экспозиции.
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