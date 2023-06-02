Чернышенко показал Мишустину противоударные возможности нового российского планшета

Планшет Kvadro M - «Квадрат Малевича» представили на выставке в рамках конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде, сообщает ТАСС. Новинка на стенде компании Yadro заинтересовала премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Рассматривая гаджет, он пришел к выводу, что устройство тяжелее аналогов.

В ответ на это вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко взял устройство в руку, а затем швырнул об пол прямо под ноги Мишустину. Несмотря на произошедшее, планшет продолжил работать без сбоев.

Своим жестом Чернышенко показал, что гаджет выполнен из прочных и надежных материалов, обладает отличными противоударными свойствами. Этим и объясняется его увеличенный вес.