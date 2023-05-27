Апартаменты и кафе могут появиться на месте Средного рынка в Нижнем Новгороде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Комплекс апартаментов с кафе, магазинами и офисами планируют построить на месте Средного рынка в Нижнем Новгороде. Здание разломанного на две части пятиугольника может расположиться на углу улиц Белинского, Крупской и Костина. Об этом сообщает «GIPERNN.RU» со ссылкой на заседание Архитектурного совета при региональном Минграде, которое состоялось 26 мая.

Для реализации проекта планируют выделить участок примерно в 8500 квадратных метров. Комплекс достигнет восьми этажей в высоту. Кроме того, будут предусмотрены парковки на цокольном и первом этажах, которые суммарно дадут 172 автомобильных места.

Архитектурный совет порекомендовал проектировщикам поработать над фасадом здания дополнительно, а также обсудить с инвестором функциональное наполнение первых этажей.

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