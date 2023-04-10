Нижегородцы пожаловались на плохую работу девяти маршруток

Нижегородцы пожаловались на некачественную работу девяти маршруток. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижегородцы оставили жалобы на качество обслуживания девяти маршруток. Все нарушения, которые были выявлены, зафиксированы в мониторинговых группах Центра развития транспортных систем. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО «ЦРТС» Ирина Сухова.

Пассажиры отметили определённые маршрутки, у которых были выявлены нарушения. Это автобусы Т-37, Т-40, Т-44, Т-59, Т-67, Т-75, Т-76, Т-88, Т-97. Свои отрицательные отзывы пассажиры направили перевозчикам.

Какие именно нарушения были выявлены, не уточняется. Однако руководство примет меры по устранению нарушений и накажет виноватых сотрудников.