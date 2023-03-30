Нижегородские депутаты предложили сделать обязательным оформление документов для перевозки сельскохозяйственных животных. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нижегородские депутаты предложили сделать обязательным оформление ветеринарных документов для перевозки сельскохозяйственных животных. Пока эта мера распространяется только на фермеров и владельцев сельскохозяйственных предприятий. Однако депутаты предлагают распространить нововведение и на частные хозяйства. Соответствующее решение депутаты предложили на заседании Законодательного собрания Нижегородской области.

- После общения с ветеринарной службой мы пришли к выводу, что зачастую животные, которые перемещаются между регионами, отправляясь «в путешествие» не имеют ветеринарного свидетельства о том, что они здоровы, - отметил председатель комитета по агропромышленному комплексу и сельскому развитию территорий Игорь Тюрин. - Мы считаем, что в этом вопросе нужно навести порядок. Надеемся, на поддержку правительства РФ.

Нижегородские депутаты намерены направить обращение министру сельского хозяйства России с просьбой сделать обязательным оформление ветеринарных документов при перевозке сельскохозяйственных животных по стране вне зависимости от целей перемещения.