Велодорожку протянут по проспекту Ленина в Нижнем Новгороде в 2023 году

Велодорожка. Фото: Александр ГЛУЗ

В 2023 году велодорожка появится на проспекте Ленина в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Соответствующее заявление сделал мэр города Юрий Шалабаев во время прямого эфира 3 февраля.

– Там уже есть велодорожка по Южному шоссе, по Веденяпина и она переходит в проспект Ленина, соответственно. Дальше её продолжим. В результате получится протяженный велодорожный маршрут на Автозаводе, – рассказал глава города. – Дал поручение проработать планы таких велодорожек в каждом районе города.

Напомним, что сейчас велодорожки в Нижнем Новгороде представляют собой разрозненные участки и не составляют единую сеть. Треки для велосипедистов есть на Нижневолжской набережной, в районе Гребного канала, в парке Пушкина, на улицах Веденяпина и Пермякова в Автозаводском районе, в Светлоярском парке в Сормове, в отдельных скверах Канавинского района.

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