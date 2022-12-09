Пробки в Нижнем Новгороде достигли 9 баллов вечером 9 декабря

Снегопад стал причиной пробок в Нижнем Новгороде. Фото: Анна Мазуренко

Нижний Новгород встал в пробках вечером в пятницу, 9 декабря. По состоянию на 17 часов сервис «Яндекс. Пробки» оценивает ситуацию в 9 баллов.

В городе встали практически все крупные магистрали, затруднен проезд по многим второстепенным дорогам, особенно в центральной части. Хуже всех ситуация складывается на проспекте Гагарина в обе стороны, затруднено движение по Белинского в сторону площади Лядова, с трудом едет проспект Ленина от Управления ГЖД до станции метро Пролетарская, затруднен подъем по Окскому съезду. Придется постоять на Нижневолжской набережной по направлению к мосту, на улице Родионова и Горького в сторону площади Сенной, а также на Ванеева, Горной, Ларина и на подъезде к деревне Ржавка Кстовского района.

В заречной части наблюдаются заторы на Московском и Сормовском шоссе, на метромосту и в районе Стрелки. Небольшие пробки на Южном шоссе и на проспекте Ленина в сторону площади Киселева.

Виной всему стали погодные условия. Сегодня в Нижнем Новгороде, как и предупреждали синоптики, начался снегопад, который продлится всю ночь и, возможно, сохранится в субботу.