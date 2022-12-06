Иногородних водителей автобусов поселят в пансионате в Зеленом городе Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Иногородние водители ГП «Нижегородпассажиравтотранс» смогут бесплатно проживать в пансионате «Зеленый город». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на НПАТ.

Водители из районов Нижегородской области и других регионов России, у которых нет жилья в Нижнем Новгороде, но есть желание работать в «Нижегородпассажиравтотрансе» смогут разместиться в одноместных и двухместных номерах корпуса пансионата.

Кроме того, сейчас в Автозаводском районе полным ходом идет ремонт общежития для водителей. На данный момент в помещениях общежития продолжается монтаж коммуникаций.

– Проблему дефицита водителей общественного транспорта решаем за счет повышения зарплаты и привлечения новых сотрудников, в том числе вахтовиков, – отмечал ранее Глеб Никитин.