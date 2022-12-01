Нижегородскую станцию аэрации начали реконструировать ФОТО: Александр Воложанин

По вопросу реконструкции Нижегородской станции аэрации было проведено выездное совещание заместителя министра строительства и ЖКХ России Алексея Ересько. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

На данный момент на территории станции аэрации заканчивается подготовка к строительно-монтажным работам. Планируется, что модернизация станции завершится в конце 2024 года.

По словам губернатора Глеба Никитина, проект реконструкции является одним из важнейших для экологии Нижегородской области.

После модернизации станции не только улучшится качество очистки сточных вод, но и уменьшится выброс неприятно пахнущих веществ.

– В Нижнем Новгороде одна из самых больших станций аэрации, которая обслуживает не только областной центр, но и расположенный рядом город Бор, ее производительность достигает 700 тысяч кубометров в сутки. Замена и реконструкция оборудования здесь позволит значительно повысить уровень очистки стоков, попадающих в Волгу, – отметил Алексей Ересько.