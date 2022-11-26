Женщина и три ребенка отравились угарным газом в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четыре нижегородца отравились угарным газом, трое из них — это дети. Об этом сообщает в своем телеграм-канале министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

26 ноября в Нижнем Новгороде по улице Даргомыжского три ребенка и взрослый пострадали, отравившись угарным газом.

Маленькие нижегородцы уже доставлены в детскую областную больницу. Самый младший ребёнок – девочка трех лет, а также пятилетний и двенадцатилетний мальчики. Все трое лежат со средней степенью тяжести.

Также пострадала женщина 34-х лет. Сообщается, что на месте происшествия работали три бригады скорой помощи и областного центра медицины катастроф.