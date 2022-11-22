Череп со следами трепанации нашли в Городце во время раскопок. Фото: МЦАИ

В Городце во время археологических раскопок был обнаружен череп с отверстиями, характерными для трепанации. Об этом сообщается на сайте Межрегионального центра археологических исследований (МЦАИ).

Интересную находку нашли в грунтовом могильнике, расположенном к востоку от внешней стороны крепостного вала Городца. Могильник содержал останки 120 человек конца XIII - начала XIV века.

Череп принадлежал мужчине в возрасте от 35 до 45 лет. Трепанационные отверстия располагались симметрично от сагиттальной плоскости, что делит наше тело на правую и левую часть. Одно отверстие имеет диаметр 18 миллиметров, а второе - 58 мм.

По мнению антрополога Егора Китова, трепанация носит медицинский характер, однако следов заживления нет, что свидетельствует о том, что человек умер в процессе, либо вскоре после операции.

Отмечается, что подобные находки не характерны для северо-восточной Руси XIII – XIV веков и носят единичный характер.

Кроме черепа во время раскопок были обнаружены коллекция керамики, несколько развалов глиняных сосудов, металлические писала, бронзовый крест-мощевик и другие предметы прошлых веков.