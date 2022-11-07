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НовостиОбщество7 ноября 2022 6:45

Ошибку заметили на вывеске библиотеки в Дзержинске

Судя по всему, слово не уместилось, и из него решили убрать «лишнюю» букву
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ошибку заметили на вывеске библиотеки в Дзержинске. Фото: Алексей Алексеев

Ошибку заметили на вывеске библиотеки в Дзержинске. Фото: Алексей Алексеев

Вывеску с ошибкой заметили жители Дзержинска на одной из местных библиотек. Бдительные горожане не досчитались одной буквы в названии – судя по всему, ее просто «выбросили» из слова, так как оно не помещалось на фасаде. Об этом рассказал в своем телеграм-канале дзержинский блогер Алексей Алексеев.

На фото, опубликованном автором, видно, что на вывеске написано «Библиотека им. К. Симонов» вместо «Библиотека им. К. Симонова». При этом изначально вывеска выглядела как Библиотека им. Симонова», но позднее ее переделали, добавив «К» и убрав последнюю «А».

- Насколько понимаю, потом решили, что без буквы имени писателя смотрится не солидно. И в надпись добавили букву «К» с точкой. А буква «А» перестала умещаться в названии. Поэтому её убрали, - пояснил Алексей Алексеев.

Администрация Дзержинска пока никак не прокомментировала это решение.