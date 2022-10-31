Дороги Нижнего Новгорода обработали от гололеда. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде дорожные службы провели противогололедную обработку улицв связи с понижением температуры. Работа началась еще ночью, чтобы к утру дороги стали не такими скользкими. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Поручение посыпать все опасные участки от гололеда дал накануне мэр Юрий Шалабаев во время оперативного штаба. В соответствии с распоряжением были обработаны мосты, виадуки, съезды и подъемы – как наиболее сложные участки.

- Дано указание следить за состоянием как основных магистралей, так и второстепенных проездов, - отметил глава Московского района Владимир Кропотин.

Были также обработаны дороги на улице Ванеева, Академика Сахарова, Барминской и ряд других участков.

В минувшие часы коммунальщиков пришлось вести не только обработку от гололеда, но и откачку воды. В одном только Сормовском районе этой ночью откачали более 1200 кубометров воды.

- Первый снег ещё не сформирует завалов, «каши» на дорогах и, скорее всего, быстро растает, тем не менее, дорожники начинают свою работу уже сейчас, - заявил вчера мэр Юрий Шалабаев во время оперативного штаба по подготовке коммунальных предприятий и домоуправляющих компаний к предстоящей непогоде.