В Дзержинске кондуктор высадила из автобуса школьника, оплатившего проезд картой матери. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дзержинске кондуктор высадила из автобуса мальчика, который оплатил проезд транспортной картой своей матери. Письмо возмущенной родительницы опубликовал блогер Алексей Алексеев на своей странице ВКонтакте.

Инцидент произошел в воскресенье, 4 сентября, в маршрутке Т-1, на которой школьник добирался на танцы. Мальчик оплатил проезд маминой транспортной картой, и это заметила кондуктор.

- Кондуктор вырвала из рук моего сына билет и выгнала его из автобуса! – пишет мама мальчика. - Ребёнок опаздывал на танцы! Какая разница какой картой ты оплачиваешь? И когда перестанут высаживать детей из транспорта? Почему-то до пьяных мужчин они боятся докопаться, а детей, которые не могут ответить, только так!

Сколько лет ребенку, неизвестно. Также остается неизвестным и тот факт, льготная была карта, которой расплачивался мальчик, или нет.

Интернет-пользователи в комментариях развернули целую дискуссию: одни уверены, что кондуктор не имела права высаживать мальчика и должна понести наказание, другие считают, что ребенку не следует ездить по чужой карте, так как за это могут оштрафовать кондуктора.