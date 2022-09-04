Три нижегородские школы вошли в ТОП-200 лучших школ России

Три школы Нижегородской области вошли в рейтинг лучших школ России. Список состоит из 200 учебных заведений страны. "Рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников (2022)" опубликовало агентство РАЭКС-Аналитика.

Так, 52 место в нём занял саровский Лицей №15 имени академика Юлия Борисовича Харитона (46,913 балла). 95 место отошло Лицею №3 города Саров (39,712 балла). А 103 место досталось Лицею №40 города Нижнего Новгорода (38,336 балла).

К слову, также существует рейтинг от агентства РАЭКС-Аналитика "Топ-20 школ Приволжского федерального округа по количеству поступивших в ведущие вузы России (2022 год)". В этот перечень вошли:

- Лицей-интернат "Центр одарённых детей", Нижний Новгород (3 место);

- Лицей №38, Нижний Новгород (5 место).

А в списке "Лучшие школы Нижегородской области по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России (2022 год)" оказались:

- Лицей-интернат "Центр одарённых детей", Нижний Новгород;

- Лицей № 3, Нижний Новгород;

- Лицей № 40, Нижний Новгород;

- Лицей № 15 имени академика Юлия Борисовича Харитона, Саров;

- Лицей № 3, Саров;

- Лицей № 8, Нижний Новгород;

- Лицей № 165 имени 65-летия ГАЗ, Нижний Новгород;

- Лицей № 28 имени академика Б.А. Королёва, Нижний Новгород;

- Лицей № 82, Нижний Новгород;

- Лицей № 36, Нижний Новгород.

Это ТОП-10, а всего рейтинг состоит из 20 школ региона.