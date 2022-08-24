Ректор НГЛУ Жанна Никонова: «ИТ-диктант» в Нижегородской области пройдет на «Точке кипения НГЛУ»

Впервые «Точка кипения Нижегородского государственного лингвистического университета им.Н.А.Добролюбова» выступит площадкой для проведения Всероссийского диктанта по информационным технологиям "ИТ-диктант" в Нижегородской области.

В 2022 году "ИТ-диктант" состоится 13 сентября с 00:01 до 23:59 по московскому времени во всех регионах страны. Мероприятие приурочено ко Дню программиста в России: праздник ежегодно отмечается в 256-й день года, что символизирует множество значений, которые можно выразить при помощи восьмиразрядного байта.

ИТ-диктант — это набор тестовых заданий разного уровня сложности, от основ работы с компьютерной техникой и навыков использования Интернет-ресурсов до познаний в таких темах, как блокчейн и интернет вещей. Задача тестирования оценить уровень компетенций участников, владение базовыми и продвинутыми цифровыми навыками.

«Мы рады, что НГЛУ выпала честь стать региональной площадкой ещё для одного диктанта - «ИТ-диктанта». В Лингвистическом университете есть образовательные программы, которые помогают развивать востребованные цифровые компетенции в разных профессиях. Например, в магистратуре университета с этого года появилось направление «IТ-лингвистика» – оно вызывает большой интерес у абитуриентов, так как подразумевает изучение цифровой составляющей в педагогической лингвистике – чат-ботов, цифровых лингвоконструкторов, биг даты», - отметила ректор НГЛУ Жанна Никонова.

Для участия в «ИТ-диктанте» необходимо зарегистрироваться на платформе «Leader-ID», 13 сентября пройти диктант на этом же сайте, нажав кнопку «Смотреть трансляцию». Обращаем внимание на то, что у участников есть возможность пройти тест несколько раз: в тесте доступно 5 уровней сложности, можно попробовать свои силы в каждом из них.

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Фото: Пресс-служба НГЛУ