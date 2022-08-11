Автомобиль ушел под воду из-за коммунальной аварии в центре Нижнего Новгорода

Автомобиль ушел под воду из-за коммунальной аварии на улице Большая Печерская в центре Нижнего Новгорода. Первыми шокирующими снимками поделились очевидцы в социальных сетях.

Как оказалось, произошла утечка на водопроводе диаметром 315 миллиметров, из-за чего всю улицу затопило, а один из припаркованных автомобилей частично провалился и ушел под воду.

- На данный момент выполнено перекрытие, вода больше не поступает, - рассказали «Комсомолке» в Нижегородском водоканале. - Автомобиль эвакуирован. - На месте работают две бригады водоканала и 8 единиц техники.

На место ЧП выезжал лично глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. По его словам, подтопление дороги уже ликвидировано, а движение трамваев было восстановлено.

- Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной аварии. Поручил разобраться и в максимально короткие сроки провести все необходимые работы. На это время организуем для жителей соседних домов подвоз воды, - рассказал чиновник.