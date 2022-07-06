Доступные людям с инвалидностью места в Нижнем Новгороде начали отображаться на карте. Об этом сообщает пресс-служба Яндекс Карт.

Так, в Яндекс Картах появился инструмент, с помощью которого можно отмечать места, доступные людям с инвалидностью. Например, можно указать, оборудован ли пандусом вход в парикмахерскую или есть ли в торговом центре специализированный туалет.

- Одна из проблем, с которой сталкиваются маломобильные люди, — нехватка информации. Если ты планируешь поход в музей или аквапарк, не всегда можно заранее узнать, что там с доступностью, - уточнила журналистка, редактор портала «Такие дела» и человек с ДЦП Яна Кучина.

Отмечать данные о доступности также могут владельцы организаций — через Яндекс Бизнес. Кроме того, Яндекс собирает информацию самостоятельно. За это отвечают «полевые пешеходы». Они регулярно обходят улицы крупных городов и фиксируют данные о местах, которые встречаются им на пути.

Ранее соообщалось, что проспект Героев Донбасса начал отображаться на ресурсе «Яндекс.Карты».

Магистраль еще только строится в Советском районе рядом с улицами Генерала Ивлиева и Академика Сахарова. Это дорога в новый микрорайон, где живут много молодых семей, в том числе и с детьми.

Справка:

В апреле решением городской Думы новой магистрали, которая свяжет улицу им. Генерала Ивлиева и улицу Академика Сахарова, присвоено наименование «проспект Героев Донбасса». С данной инициативой ранее выступило депутатское объединение Партии «Единая Россия» в городской Думе.