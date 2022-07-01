Нижегородское УФАС раскрыло картельный сговор при поставке медоборудования

Нижегородская антимомонопольная служба выявила картельный сговор среди компаний-поставщиков медицинских изделий и медицинского оборудования в больницы. Об этом солбщает пресс-служба регионального УФАС.

Четыре компании – ООО «РБМ-Центр», ООО НПП «ТЭОС», ООО «МКС», ООО «Медтехнолоджи» принимали участие в торгах, но не конкурировали между собой, так как сразу договорились между собой не снижать цену госконтрактов. В результате нижегородским УФАС данные компании были признаны нарушителями.

- Не согласившись с вынесенным решением антимонопольного органа общества обратились в Арбитражный суд, - рассказали в ведомстве.

Однако 29 июня суд в полном объеме отказал в удовлетворении заявленных требований нарушителей.

Напомним, ранее рекламу списания долгов с фотографией губернатора Нижегородской области Глеба Никитина признали незаконной. Нарушителю грозит до 500 тысяч рублей штрафа.

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