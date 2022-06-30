Ежегодный форум «Настоящее будущее: русская электроника» пройдет 30 июня в Мининском университете

Форум «Настоящее будущее: русская электроника» пройдет 30 июня 2022 года с 10:00 до 18:00 в Точке кипения Мининского университета. Это ежегодный масштабный проект, на котором в новом формате происходят представления инноваций, а также идет разговор о будущем российских технологий и образе жизни в целом.

Форум - это дискуссии об отечественных инновационных проектах и достижениях. Здесь рассказывают об интересных тенденциях и актуальных решениях в технологической среде, о востребованных профессиях и направлениях деятельности в производстве.

- Мининский университет всегда выступает «за» образовательные мероприятия, - объясняет ректор Виктор Сдобняков. - Повестка данного форума дает возможность узнать актуальную информацию в сфере технологий, пообщаться с экспертами и профессионалами в сфере инноваций и инженерии. Формат мероприятия предполагает коммуникацию в кругу единомышленников в сфере технологий, что непременно поспособствует образованию партнерских отношений, появлению новых идей и совместных проектов. Такие форумы однозначно перспективны с точки зрения и науки, и бизнеса, и технологического рынка.

В рамках форума «Настоящее будущее: русская электроника», кроме презентация передовых направлений российских компаний и дискуссионных клубов, пройдут научно-популярные лекции от известных спикеров. Среди приглашенных - эксперты по инновационному развитию и технологическим решениям, представители бизнеса, научного сообщества, ректоры университетов Нижнего Новгорода, представители Правительства Нижегородской области. Форум предполагает взаимодействие на площадке и онлайн-трансляцию.

Сетевой форум в Нижнем Новгороде проходит в рамках проекта «Интегратор сообществ Кружкового движения Национальной технологической инициативы», утвержденного Советом при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России.