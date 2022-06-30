«ЛУКОЙЛ» помогает школам.

29 июня 2022 года заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»), депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень оценил окончание ремонтных работ в помещениях для мастерских гимназии № 4 города Кстово.

При поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» здесь был выполнен косметический ремонт, проведены работы по замене электрики и освещения, установлены новые двери, окно, отремонтированы санузел и прилегающий коридор.

Директор МАОУ «Гимназия № 4» Елена Молоткова поблагодарила за поддержку и внимание к проблемам учреждения Компанию «ЛУКОЙЛ», а также лично генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Андрея Богданова и Антона Гребеня, вручив им благодарственные письма.

«Компания «ЛУКОЙЛ» оказывает постоянную помощь учреждениям образования Кстовского округа. Дети должны учиться в комфортных и безопасных условиях. Рад, что в новом учебном году учащиеся четвертой гимназии придут на занятия в отремонтированные мастерские», – сказал Антон Гребень.