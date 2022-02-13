В Нижегородской области объявлен конкурс на присуждение экологической премии

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области проводит конкурс по отбору кандидатов на вручение премии Нижегородской области в сфере охраны окружающей среды имени В.В. Найденко. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского правительства.

На получение премии могут претендовать как предприятия, так и граждане, внесшие значительный вклад в охрану окружающей среды. Также получить премию можно за лучший экологический проект, рациональное природопользование, научную деятельность природоохранного значения.

Предложить кандидатуры могут как официальные лица — органы местного самоуправления, так и различные экологические организации.

Прием заявок продлится до 1 марта этого года по адресу: Нижний Новгород, Кремль, корп. 14, каб. 207. Выдвижение кандидатур оформляется письмами-ходатайствами.

Для участия в конкурсе нужно предоставить информацию о кандидате в произвольной форме и его согласие на участие, в качестве дополнения принимаются печатные, фото- и видеоматериалы о деятельности соискателя за последние два года. Напомним, премия вручается один раз, повторное вручение одному и тому же человеку или организации невозможно.

Решение о присуждении премии будет принимать губернатор региона Глеб Никитин. Победитель получит звание «Лауреат премии Нижегородской области в сфере охраны окружающей среды имени В.В.Найденко», диплом и денежную премию.

- Валентин Васильевич Найденко внес огромный вклад в развитие областей знания, связанных с охраной окружающей среды. Важно, чтобы его идеи получали развитие как на уровне региона, так и страны в целом. В Нижегородской области работает много талантливых исследователей, - добавил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

СПРАВКА

Валенти н Васи льевич Найде нко (7 декабря 1938 — 20 октября 2005) — российский учёный, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, почётный гражданин Нижнего Новгорода, академик РААСН, ректор Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета. Под его научным руководством реализовалась федеральная программа «Возрождение Волги», ряд международных проектов.