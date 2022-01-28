Линдовскую птицефабрику оштрафовали на 150 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Линдовскую птицефабрику оштрафовали на 150 тысяч рублей за нарушение лицензионных требований на пользование недрами. Об этом сообщает Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

По информации ведомства, у предприятия не был утвержден и согласован проект водозаборных скважин, из которых фабрика берет воду для хозяйственно-бытовых нужд и технологического обеспечения. Пять таких водозаборов расположены в северной части села Линда.

Росприроднадзор вынес постановление в отношении АО «Линдовское» о привлечении к ответственности, но фабрика обжаловала это решение в суде. Суд же встал на сторону надзорного органа, но снизил размер штрафа с 300 тысяч до 150 тысяч рублей.