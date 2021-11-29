Более 100 нетрезвых водителей задержали сотрудники ГИБДД в Нижегородской области за двое суток

Свыше 100 нетрезвых водителей были задержаны сотрудниками ГИБДД на территории Нижегородской области за прошедшие выходные, 27-28 ноября. В УГИБДД ГУ МВД России по региону рассказали об одном таком случае, в результате которого пострадал 15-летний подросток: в тёмное время суток на него наехал пьяный водитель.

Сотрудники ведомства подчеркнули, что водитель ехал в нетрезвом состоянии по достаточно узкой дороге, значительно превысив допустимую скорость. Со стороны пострадавшего несовершеннолетнего пешехода тоже были выявлены некоторые упущения, которые могут стоить жизни: мальчик не имел на одежде светоотражающих элементов, отчего был незаметен на тёмной обочине, а также шёл по правой стороне проезжей части, что тоже небезопасно. В ГИБДД напомнили, что верным будет идти лицом в сторону приближающегося автомобиля, то есть по левой стороне дороги.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех нижегородцев, ставших свидетелями управления автомобилем в пьяном виде, незамедлительно сообщать об этом по телефону 112.

– Не оставайтесь равнодушными, помните – проявленная бдительность позволит спасти человеческие жизни, ведь под колёсами пьяного водителя могут оказаться ваши дети, родственники, друзья и близкие люди. Спасите свою и чужую жизни – сообщите о пьяном водителе.