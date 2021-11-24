Организаторы публичных слушаний будут принимать замечания нижегородцев на своем официальном сайте

Городская Дума Нижнего Новгорода на заседании 24 ноября 2021 года одобрила внесение изменений в постановление «О публичных слушаниях в городе Нижнем Новгороде».

Как сообщила депутатам начальник управления правовой и аналитической деятельности городской Думы Ирина Маслова, необходимость внесения уточнений в постановление связана с изменениями в Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Установлено, что проекты муниципальных правовых актов, которые выносятся на публичные слушания, подлежат обязательному размещению на официальном сайте органа местного самоуправления.

Теперь гражданам должна быть предоставлена возможность передавать свои замечания и предложения по вынесенным на общественные слушания проектам, не только направив их в письменном виде на адрес организатора обсуждений – городской Думы Нижнего Новгорода либо администрации города, но и через его официальный сайт.

Кроме того, информация о назначении публичных слушаний и их итоги подлежат обязательному опубликованию на официальном сайте организатора.