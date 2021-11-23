Автомобилист, устроивший дрифт на Торговой площади в Дзержинске, привлечен к ответственности

Дзержинец, выехавший на автомобиле на Торговую площадь, найден и привлечен к ответственности за нарушение пункта 9.9 правил дорожного движения, который запрещает движение транспортных средств по разделительным полосам и обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам.

«На нарушителя составлен административный протокол по части 2-й статьи 12.15 кодекса об административных правонарушениях «Нарушение расположение транспортного средства на проезжей части дороги встречного разъезда или обгона». Назначено наказание в виде административного штрафа», - прокомментировала старший инспектор группы по связям со СМИ УМВД России по г. Дзержинску Ангелина Храмова.

Идентифицировать владельца транспортного средства и установить место его пребывания удалось в том числе благодаря камерам наружного видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

«На сегодня группировка современных камер с высоким разрешением, подключенных к единому центру видеонаблюдения в Дзержинске, еще незначительна, всего порядка 150 штук. Однако в 2022 году камеры перекроют большинство территорий города, в том числе дворы и парки, территории детских садов и школ. Как показывает опыт других городов, это имеет важнейшее значение для безопасности жителей. Полноценное видеонаблюдение ведет к снижению уличной преступности и числа правонарушений. Кроме того, это помощь в поиске пропавших людей. Полноценная инфраструктура видеонаблюдения в настоящее время есть только в крупных городах нашей страны», - отметил первый заместитель главы города Дзержинска Глеб Андреев.

С 2022 года в Дзержинске начнет реализовываться проект построения масштабной инфраструктуры видеонаблюдения и мониторинга ситуации на городских территориях и объектах, предполагающий установку порядка 2 000 камер. Аппаратно-программный комплекс Дзержинска будет оснащен современным программным обеспечением для определения номерных знаков и лиц.

Напомним, видео дрифта вокруг фонтана на Торговой площади Дзержинска было опубликовано в социальной сети 13 ноября.