АО «Теплоэнерго» провело «День поставщика» для подрядных организаций и предпринимателей

Генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин в рамках «Дня поставщика» провел презентацию производственной программы предприятия на 2022 год для потенциальных участников закупочных процедур по ремонту и замене сетей и оборудования, ремонту зданий и сооружений, благоустройства, проектирования. Мероприятие прошло на площадке Торгово-промышленной палаты Нижегородской области 18 ноября в смешанном формате с соблюдением всех эпидемиологических требований. В «Дне поставщика» приняли участие 50 представителей подрядных организаций и предпринимателей - потенциальных участников закупочных процедур.

«Такое мероприятие мы проводим впервые, но сделаем его регулярным. Мы заинтересованы в том, чтобы на конкурсы выходило как можно больше различных подрядных организаций, формируя здоровую конкурентную среду. Это позволит успешно, своевременно и в полном объёме реализовать нашу производственную программу, что приведёт к повышению качества услуг теплоснабжения для нижегородцев», - сказал Илья Халтурин.

Генеральный директор АО «Теплоэнерго» рассказал о планах предприятия на 2022 год в рамках программ капитального и текущего ремонта и инвестиционной программы. Предприятие намерено заменить более 100 км теплосетей, делая акцент на магистральных сетях, отремонтировать и заменить почти 2 тысячи единиц оборудования. Также для предприятия востребованы услуги по строительству, благоустройству, проектированию.

«Основной объем закупок мы проводим с ноября текущего по май следующего года. И уже сейчас начинаем проводить конкурентные закупки товаров, работ и услуг для выполнения производственной программы 2022 года. Такой подход позволяет нам заранее определить поставщиков, своевременно приступить к работам и закончить большинство из них в межотопительный период», - сообщил директор департамента по закупкам АО «Теплоэнерго» Александр Скачков.

Он разобрал с участниками презентации основные процедурные моменты закупочной деятельности: закупки производятся в рамках 223-ФЗ и только на крупнейшей электронной площадке, где в электронном виде размещается вся закупочная документация, подаются, принимаются и рассматриваются заявки участников, заключается договор с победителем.

«Программа закупок Теплоэнерго 2022 года очень емкая, оценивается более чем в 2 млрд рублей. Это сотни закупок на десятки видов работ по строительству зданий, ремонту и замене сетей и оборудования, проектированию, благоустройству, цифровизации и автоматизации процессов на объектах, поставки товаров для выполнения этих работ. Для качественной реализации наших планов необходимы ответственные и сильные исполнители, которые, уверен, придут выполнять работы, повышающие качество и надежность теплоснабжения», - заявил Илья Халтурин.