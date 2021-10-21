Многодетные семьи получат льготы при оплате платных парковок в Нижнем Новгороде

Многодетные семьи внесут в список льготников при оплате платных парковок в Нижнем Новгороде. В настоящее время мэрия вносит необходимые изменения в документы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Льготы будут предоставляться одному из родителей или опекунов в многодетной семье, зарегистрированной на территории Нижнего Новгорода и имеющий в собственности автомобиль.

- Поскольку до старта работ всех платных парковок еще есть время, администрация города готова максимально учесть предложения горожан, - поделился глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Льготными пользователями парковок уже являются инвалиды, а также участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, у которых в собственности есть машина.

Кстати, существует и список резидентов, то есть жителей домов, расположенных около парковок, для них годовая плата составит 3000 рублей. За каждым резидентом будет закреплено свое парковочное место с индивидуальным номером.

- При оформлении заявителем парковочного разрешения номер парковочной зоны будет устанавливаться автоматически, - уточнили в мэрии.

Ещё одним плюсом станет и продление бесплатного использования платных парковок на целый час: в период с 20 часов до 8 часов в будни.

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