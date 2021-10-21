Ещё 737 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Нижегородской области за сутки

По данным на 21 октября 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 183 417 человек. За сутки выявлено 737 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является новым антирекордом. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области за последние сутки составило 545 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 165 515 жителей региона.

К сожалению, количество смертей в регионе увеличилось до 7 325 – за последние сутки умерло ещё сорок нижегородцев.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает пятое место. Выше находятся Москва (7 897 человек), Санкт- Петербург (3 280 человек) Московская область (2 318 человек) и Самарская область (937 человек).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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