Благоустроенный сквер «Дубки» появился в поселке Селекция Кстовского района

Благоустроенный сквер «Дубки» появился в центре нижегородского поселка Селекция. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Благоустроенный сквер «Дубки» появился в центре поселка Селекция Кстовского района. Новое название для общественного пространства придумали местные жители, которые следили за тем как в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» преображается сквер. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Новый сквер оборудовали среди многолетних дубов – местной достопримечательности, отсюда возникло и название, - прокомментировали в местной администрации. - Раньше, кроме деревьев и полянки между ними, на этой территории ничего не было, но теперь это благоустроенная зона отдыха.

Так, в сквере проложили прогулочные дорожки, установили лавочки, урны и новое освещение. Не забыл подрядчик установить и детскую площадку, а также зону с тренажерами для занятий спортом.

- Селяне исторически использовали это красивое место для прогулок, но им хотелось, чтобы оно стало более благоустроенным, удобным и комфортным. Программа позволила эти мечты воплотить в жизнь, при этом учесть пожелания разных групп населения, - подметил глава МСУ Кстовского района Андрей Чертков.

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