Елена Гребенкина назначена главврачом Кстовской центральной больницы

На пост главного врача Кстовской центральной районной больницы назначена Елена Гребенкина. Нового руководителя персоналу медучреждения представил министр здравоохранения Нижегородского региона Давид Мелик-Гусейнов, об этом он рассказал в своем Instagram.

- Кстовская больница должна стать сильным медицинским мультидисциплинарным центром для восточной части региона, - подчеркнул чиновник.

Елена Викторовна получила своё базовое образование в Нижегородской государственной медицинской академии, её специальности – это "акушерство и гинекология", а также "онкология". Елена Гребенкина является кандидатом медицинских наук, врачом высшей категории, а её стаж составляет 16 лет.

Ранее должность главвача в Кстовской ЦРБ занимал Александр Цопов, однако ему пришлось покинуть свой пост после выборов, потому что он стал депутатом Законодательного собрания.

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