Миллионным привившимся в Нижегородской области стал житель Арзамаса Фото: @melikdavidmsk

Миллионным привившимся в Нижегородской области стал житель Арзамаса. Об этом сообщает заместитель губернатора и министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

Так, им стал тридцатилетний Евгений Яшков – вакцину он также поставил в городе Арзамас. 24 сентября в Нижнем Новагороде с ним встретился заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов. На встрече миллионному вакцинированному вручили «необычный подарок от рестораторов» - ему подарили годовые сертификаты на походы в нижегородские рестораны.

Напомним, что Нижегородская область перешла рубеж в миллион вакцинированных от коронавируса человек. По последним данным, привились 1 001 544 нижегородца. Сведениями на этот счёт поделился заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова в своём Instagram.

Также он отмечал, что миллионного участника вакцинальной кампании против COVID-19 в Нижегородской области ждал сюрприз. Однако, какой именно – не уточнялось.

- Встреча с миллионным участником обещает быть очень необычной, - сообщил Давид Мелик-Гусейнов.