Госинспекция труда проводит проверку в ННГУ из-за жалоб сотрудников о снижении зарплат

Внеплановую проверку организовала госинспекция труда в университете имени Н.И. Лобачевского в Нижнем Новгороде. Сейчас выясняется, насколько достоверна информация о нарушениях, появившаяся в СМИ.
Предположительно, руководители административно-хозяйственной работы сообщили на совещании своим сотрудникам, что зарплаты задерживаются из-за «недопонимания бухгалтерии и финансистов». Коллектив также предупредили, что с сентября надбавки к окладам будут уменьшены.
- В настоящее время проводятся контрольные (надзорные) мероприятия, - уточнили в пресс-службе Государственной инспекцией труда в Нижегородской области.
Напомним, что обратиться по вопросам нарушения трудовых прав в электронном виде можно:
- через git52@rostrud.ru;
- черег Единый портал госуслуг;
- через портал Роструда онлайнинспекция.рф.
Либо направить жалобу на имя руководителя Государственной инспекции труда в Нижегородской области Мошеса Ильи Семёновича по адресу: 603005 г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 3, корп. 3.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!