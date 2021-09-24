Госинспекция труда проводит проверку в ННГУ из-за жалоб сотрудников о снижении зарплат

Внеплановую проверку организовала госинспекция труда в университете имени Н.И. Лобачевского в Нижнем Новгороде. Сейчас выясняется, насколько достоверна информация о нарушениях, появившаяся в СМИ.

Предположительно, руководители административно-хозяйственной работы сообщили на совещании своим сотрудникам, что зарплаты задерживаются из-за «недопонимания бухгалтерии и финансистов». Коллектив также предупредили, что с сентября надбавки к окладам будут уменьшены.

- В настоящее время проводятся контрольные (надзорные) мероприятия, - уточнили в пресс-службе Государственной инспекцией труда в Нижегородской области.

Напомним, что обратиться по вопросам нарушения трудовых прав в электронном виде можно:

- через git52@rostrud.ru;

- черег Единый портал госуслуг;

- через портал Роструда онлайнинспекция.рф.

Либо направить жалобу на имя руководителя Государственной инспекции труда в Нижегородской области Мошеса Ильи Семёновича по адресу: 603005 г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 3, корп. 3.

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