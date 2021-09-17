Более 46 млн рублей потратили на благоустройство Ленинского района. Всего там обновили 4 общественных объекта. Об этом Комсомолке сообщили в администрации Ленинского района.

Так, благоустроили пляжную зону и три сквера в рамках программы «Формирование комфортной городской среды Нижнего Новгорода»: сквер имени Луначарского, сквер «Техноткань» и сквер по ул. Премудрова (у здания ДК Красная Этна), а также территории вокруг озера Силикатное.

Отмечается, что по четвертому пространству администрацией Ленинского района ведется претензионная работа по срыву сроков сдачи объекта в отношении подрядной организации. Сейчас подрядчик устраняет замечания и недостатки, которые выявили при приемке работ.

Всего на благоустройство потратили более 45 млн рублей: сквер им. Луначарского благоустроили за 4,8 млн рублей, сквера «Техноткань» - за 14,6 млн рублей, сквера на ул. Премудрова (у здания ДК Красная Этна) - 3,8 млн рублей. На благоустройство территории вокруг Силикатного озера заключили муниципальный контракт на сумму 19,6 млн рублей.

Напомним, что десять новых школ на 12 700 учеников построят в Нижнем Новгороде до 2024 года. В их числе девять общеобразовательных школ на 8 150 мест и образовательный центр "Школа 800" на 4 550 мест. "Школа 800" начнёт свою работу до конца 2021-го. Её планировалось открыть к 1 сентября, но сроки пришлось перенести.