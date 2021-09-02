Гранты до 50 млн рублей разыграют среди нижегородских разработчиков радиодеталей и микросхем

Конкурс «Дизайн-центры-ЭКБ» проводится впервые Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уникальная возможность получить грант до 50 млн рублей появилась у разработчиков радиодеталей и микросхем из Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фонд содействия инновациям впервые проводит конкурс «Дизайн-центры-ЭКБ», нацеленный на поддержку малых инновационных предприятий. Как отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства в регионе Максим Черкасов, развитие промышленного комплекса невозможно без развития IT-индустрии и производства высококачественных электронных деталей.

- В нашем регионе много перспективных проектов в области микроэлектроники, но далеко не у всех разработчиков достаточно собственных средств для их реализации. Одной из мер поддержки является конкурс «Дизайн-центры-ЭКБ». В рамках этого конкурса гранты будут предоставляться для финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Размер гранта составляет до 50 миллионов рублей, что является серьезным подспорьем для небольшого предприятия, - сказал он.

Условия для участия таковы: попытаться выиграть грант смогут малые и микропредприятия, зарегистрированные в реестре МСП. Средняя величина годового дохода участников за последние три года должна быть не менее 25% от запрашиваемого размера гранта. Также участники должны подтвердить возможность софинансирования проекта (не менее 15% от суммы гранта). А еще руководители проекта не должны одновременно участвовать в других проектах, финансируемых фондом в настоящее время.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 10.00 11 октября 2021 года через систему АС Фонд-М: http://online.fasie.ru.

Вопросы, касающиеся подачи заявок, можно задать по телефону представительства фонда в Нижнем Новгороде - 7 (831) 275-83-46, либо на электронную почту innov3@bi-clever.ru.