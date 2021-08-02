Сальмонеллы обнаружили в фарше и котлетах нижегородского производства. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Опасные микроорганизмы – сальмонеллы – обнаружили в фарше и котлетах нижегородского производства. Об этом сообщает ФГБУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора», специалисты которого проводили анализ проб продукции мясных полуфабрикатов.

- Возбудителей выявили в фарше «Пэрэмэч» и котлетах «Казан». Производителям выданы рекомендации по устранению нарушений в соответствии с нормами, - сообщили в ведомстве.

Попадая в организм человека, сальмонеллы вызывают сальмонеллез – острую кишечную инфекцию, при которой происходит интоксикация и обезвоживание организма. Риск подцепить сальмонеллу возрастает в разы при нарушении правил термической обработки мяса, рыбы, птицы, яиц. Инкубационный период заболевания составляет от нескольких часов до нескольких дней.