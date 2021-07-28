Инженерная инфраструктура передана от застройщиков в собственность Нижнего Новгорода

Городская Дума на заседании 28 июля 2021 года согласовала принятие в муниципальную собственность Нижнего Новгорода объектов инженерной инфраструктуры от застройщиков.

Так, СК «Нижегородская девелоперская компания» безвозмездно передает городу газопровод среднего давления протяженностью 134 м в ЖК «Циолковский». По инициативе СК «Инградстрой» в муниципальную собственность передается наружное освещение многоквартирных домов №№ 10, 12, 14 на улице Романтиков в ЖК «Новая Кузнечиха».

В дальнейшем объекты инженерной инфраструктуры будут обслуживать специализированные организации – ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» и МП «Инженерные сети».