Депутаты городской Думы обсудили расходы на содержание парка «Швейцария»

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода на совместном заседании постоянных комиссий 21 июля 2021 года обсудили расходы города на содержание парка «Швейцария» до конца текущего года. Напомним, ранее депутаты попросили администрацию города подготовить детальный расчет о планируемых тратах на обслуживание парка после реконструкции.

Директор МАУ «Парк Швейцария» Алексей Башкаев сообщил, что площадь парка составляет 52 га, его протяженность – 3,5 км. Расходы на его содержание складываются из следующих статей: фонд оплаты труда – 19 млн рублей, охрана парка – 3 млн 556 тыс. рублей, водоснабжение и водоотведение – 316 тыс. рублей, содержание территории – 5 млн 625 тыс. рублей, приобретение спецодежды – 225 тыс. рублей, закупка инвентаря для рабочих – 86 тыс. рублей, ежегодные расходы на программное обеспечение – 68 тыс. рублей.

Также перед открытием парка понадобятся разовые вложения в сумме 4 млн 599 тыс. рублей на мебель и оборудование в павильонах. На проведение культурно-массовых мероприятий в парке заложена сумма 4 млн рублей.

По словам директора парка, самая большая статья расходов – 18 млн 857 тыс. рублей – это электроснабжение, так как отопление всех павильонов парка возможно только за счет электричества. Алексей Башкаев подчеркнул, что коммунальные расходы запланированы исходя из проектных мощностей и могут быть по факту скорректированы в сторону уменьшения после прихода арендаторов.

Общую сумму расходов до конца года директор МАУ «Парк Швейцария» оценил в 57 млн рублей.

Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман отметил, что руководство парка уже давно ведет переговоры с различными организациями, которые планируют в нем размещаться, и рассчитывает со следующего года 30% расходов компенсировать за счет арендаторов.

В ходе обсуждения депутаты задали уточняющие вопросы о стоимости охраны парка, количестве сотрудников и сумме затрат на содержание территории, особенно зеленых насаждений, которые надо подсаживать в парке каждый год из-за естественной убыли и закладывать это в бюджет содержания.

В заключении председатель постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман подчеркнул, что главная функция парка – социальная: «Во всех цивилизованных странах мира парки на 90% принадлежат муниципалитетам, ими содержатся и сопровождаются. Это то, что мы должны делать для горожан. Тем более, что на реконструкцию «Швейцарии» выделены немалые средства, и его нужно поддерживать в соответствующем виде».